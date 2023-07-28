Сенат США чекає на запит Байдена про додаткову допомогу Україні

Голова Комітету Сенату з оборонних асигнування Джон Тестер очікує, що президент США Джо Байден попросить більше грошей на допомогу Україні до кінця літа. Про це, з посиланням на Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я думаю, що ми можемо очікувати доповнення по Україні від адміністрації вже наступного місяця" , - сказав Тестер.

Коментарі Тестера ілюструють двопартійний консенсус у Сенаті з приводу того, що незабаром знадобиться більше фінансування для України та пом'якшення обмежень на витрати, накладені борговою угодою.