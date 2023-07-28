Голові Державної судової адміністрації визначили заставу у 805 тисяч гривень

Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805 200 гривень та низки зобов’язань, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Вищий антикорупційний суд.

28 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання детектива НАБУ щодо застосування запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації України (ДСА) у вигляді застави у розмірі 805 200 грн. Застава має бути внесена впродовж 5 днів.

На підозрюваного також покладено обов’язки:

прибувати до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;

не залишати Київ без дозволу детектива або прокурора;

повідомляти детектива або прокурора про зміну місця свого проживання або роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на в’їзд в України та виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов’язків – до 24 вересня 2023 року включно.

Голові ДСА повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

На початку тижня працівники НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до дачі хабара суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, у Сальнікова пройшли обшуки.