Зеленський ветував закон про виділення понад 500 млн грн на музей Голодомору

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, повідомляє Ділова столиця.

Ця інформація з'явилася в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.

27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави.

У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.

Водночас Олександр Ткаченко, який на той момент був ще міністром культури, вважав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею.

Назріває також скандал щодо заміни на щиті Батьківщини-Матері гербу СРСР. Попри запевнення Міністерства культури, що використання сталі європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту з заміни радянського символу на монументі, а українського виробника — "Запоріжсталь", відкинули через начебто неналежну якість сталі, виявилося, що останній взагалі нічого не знав про претензії, а всю сталь для виготовлення герба надав безплатно та сплатив за розробку проєкту.