У місті Таганрог у Ростовській області РФ стався сильний вибух
У місті Таганрог у Ростовській області Російської Федерації у п'ятницю вдень стався сильний вибух, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Telegram Baza, Mash.
"У Таганрозі сильний вибух. У найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна".
На відео видно, що над будинками піднімається густий дим.
За попередніми даними, вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.
На місці вибуху утворилася вирва розміром 5*5 метрів.
За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали 5 людей, у них осколкові поранення.
За інформацією Shot та Mash, вибух стався неподалік аквапарку "Лазурний" та ресторану "Чехів Сад".
За словами очевидців Mash, було два вибухи: перший – сильний, другий – трохи слабший.