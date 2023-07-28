У місті Таганрог у Ростовській області РФ стався сильний вибух

У місті Таганрог у Ростовській області Російської Федерації у п'ятницю вдень стався сильний вибух, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Telegram Baza, Mash.

"У Таганрозі сильний вибух. У найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна".

На відео видно, що над будинками піднімається густий дим.

За попередніми даними, вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.

На місці вибуху утворилася вирва розміром 5*5 метрів.

За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали 5 людей, у них осколкові поранення.

За інформацією Shot та Mash, вибух стався неподалік аквапарку "Лазурний" та ресторану "Чехів Сад".

За словами очевидців Mash, було два вибухи: перший – сильний, другий – трохи слабший.