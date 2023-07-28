WSJ: Путін ігнорує спроби Ердогана обговорити повернення до "зернової угоди"
Російський диктатор Володимир Путін ігнорує спроби турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про повернення до "зернової угоди", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Останніми тижнями Ердоган неодноразово заявляв, що планує провести переговори з російським диктатором щодо повернення до "зернової ініціативи", однак телефонної розмови між главами держав так і не відбулося, кажуть дипломати.
За словами дипломатів, турецькі офіційні особи продовжують домагатися вирішення цього питання іншими каналами зв'язку з Кремлем.
"Рішення Росії вийти з угоди, що дає змогу експортувати українське зерно по всьому світу, - це авантюра Путіна, яка може призвести до дипломатичної напруженості у відносинах із двома найвпливовішими партнерами країни - Китаєм і Туреччиною", - зазначає видання.
При цьому наголошується, що така поведінка Кремля може бути пов'язана з рішенням Ердогана повернути захисників "Азовсталі" в Україну, а також зі схваленням Туреччиною вступу Швеції в НАТО.
"Думаю, що Путін перестав довіряти Ердогану як раніше. Для Путіна незвично не брати слухавку", - сказав колишній радник посольства Туреччини в Москві Гюльру Гезер.
Вихід Росії із "зернової угоди"
17 липня в Росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з чорноморських портів.
Україна тепер буде змушена майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз, а найдешевша альтернативна артерія – річка Дунай – після бомбардувань, можливо, не зможе збільшити свої обсяги настільки, наскільки на це розраховували.
За оцінками Міжнародного валютного фонду, внаслідок цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.