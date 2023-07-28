У ЗСУ показали, як зачищають звільнене Старомайорське
Військово-Морські сили опублікували відео, на якому українські морпіхи проводять стабілізаційні дії у деокупованому селі Старомайорське, що на Донеччині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють ВМС у Facebook.
Повідомляється, що зачисткою на кадрах займається 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.
На наявність противника перевіряють кожний будинок і кожне підвальне приміщення.
27 липня ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові звільнили від російських загарбників село Старомайорське в Донецькій області.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що оборонці ще зачищають населений пункт.