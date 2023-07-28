ДБР: Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Арістову

У п’ятницю, 28 липня, суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Юрію Арістову у вигляді особистого зобов’язання, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За матеріалами ДБР і клопотанням Генерального прокурора сьогодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду, екснардеп має носити електронний браслет, здати документи та прибувати за викликом на вимогу судді та прокурора.

Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані. Досудове розслідування триває.

Фото: прес-служба ДБР

Арістов на Мальдівах: що відомо

Про те, що Арістова в середині липня помітили на Мальдівах у п’ятизірковому курорті Waldorf Astoria Maldives, раніше повідомляло Слідство.Інфо з посиланням на джерела. Це підтвердили в готелі, сам нардеп і його прессекретар на запитання журналістів так і не відповіли.

Після цього у Слузі народу заявили, що почали перевірку і можуть вигнати його з фракції. ДБР почало розслідувати законність виїзду Арістова на відпочинок на Мальдіви, незважаючи на заборону чиновникам залишати країну під час війни. Під час обшуків у нього вдома знайшли паспорт із відповідними відмітками.

27 липня Верховна Рада підтримала дострокове припинення депутатських повноважень Арістова після інформації про його поїздку на Мальдіви.

Юрій Арістов — народний депутат 9-го скликання від партії Слуга народу, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За даними журналістів, до обрання був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського в бізнесі з продажу риби і морепродуктів.