Енергоатом: Окупанти викрали і катують працівника Запорізької АЕС

Російські окупанти викрали і взяли в полон інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга. Чоловіка катують, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Енергоатом.

"Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, який залишався в Енергодарі та працював на станції.

Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС".

Енергоатом повідомляє, що чоловік перебуває у полоні окупантів, де регулярно піддається катуванням та фізичному насильству.

Після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер:

"При цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії".

У тимчасово окупованому місті проживають близькі працівника АЕС, які підтверджують, що він наразі живий.

Енергоатом звертається до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.