МВС: Внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі травмовано 5 людей

П'ятеро людей було травмовано внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"Постраждалі - четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації".

За словами Клименка, поквартирний обхід завершено.

Нагадаємо:

Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

За інформацією "Української правди", окупанти пошкодили новий ЖК в центрі міста, де багато квартир все ще були незаселеними. Джерела УП також повідомили, що будівля СБУ давно пустує.