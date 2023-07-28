У Києві призначили нового начальника Національної поліції: хто ним став
Очільником головного управління Національної поліції у Києві призначили полковника поліції Дмитра Шумейка, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.
28 липня голова Нацполіції Іван Вигівський представив Шумейка як начальника Нацполу у Києві.
До цього він був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку.
"Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані", — сказав Вигівський.
Шумейко подякував міністру МВС Ігорю Клименко та Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.
"Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані", — зазначив він.
Нагадаємо, 14 липня 2023 року Кабінет міністрів України призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.