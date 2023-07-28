Греція допоможе у відбудові пам’яток Одеси, постраждалих від атак РФ

Грецький консул в Одесі Дімітріос Дохтсіс запропонував Одесі допомогу в реставрації пам’яток архітектури, що постраждали в результаті російських обстрілів, повідомляє Європейська правда.

Про це Дохтісі заявив на зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим, повiдомляє Telegram-канал Одеської міськради.

Консул Греції підкреслив, що Афіни засуджують атаки по історичному центру Одеси, що перебуває під захистом ЮНЕСКО.

"Греція візьме участь у відновленні постраждалих пам'яток архітектури. Особливо це стосується будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі", – заявив дипломат.

Одеський мер своєю чергою зауважив, що міністр закордонних справ Греції пан Нікос Дендіас двічі відвідувв Одесу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше Італія заявила, що готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який постраждав внаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Собор зазнав руйнувань під час масованого обстрілу Одещини в ніч проти 23 липня Росія. Спасо-Преображенський собор – це найбільший собор і найбільша православна пам'ятка міста.