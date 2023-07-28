Ракетний удар РФ по Дніпру: влада розповіла про ситуацію в місті

В результаті російського обстрілу центра Дніпра 28 липня жертв немає, наразі всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер Дніпра Борис Філатов, глава ОВА Сергій Лисак, ДСНС, омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Високоточні п*дараси втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заодно і в житловий будинок поруч.

У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була "друга черга" під продаж.

Розвалили все навколо повністю. Загиблих немає" - розповiв Філатов.



За словами Лисака, попередньо окупанти обстріляли місто двома "Іскандерами".

Він додав, що ЖК "Женева" ще не було повністю введено в експлуатацію. Де не де, там переважно були будівельники.

Будівлю вже оглянули. Залишилося лише прибрати територію від наслідків ворожої атаки. Комунальні служби уже приступили до роботи.

Лубінець повідомив, що зруйновані верхні поверхи 12-поверхового ЖК, які, на щастя, були незаселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути.

Рятувальники вже ліквідували пожежу в адміністративній будівлі, тобто в СБУ.

Філатов також поскаржився на містян, які під час тривоги і одразу після вибуху були на місці події:

"Ми, керівники, зобов'язані бути на місці прильоту в перші хвилини, а що роблять там сотні роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо".

Раніше в МВС повідомили, що 5 людей були травмовані внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

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