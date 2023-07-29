Reuters: США виділяють Тайваню пакет військової допомоги на 345 млн доларів

США оголосили про надання Тайваню військової допомоги у розмірі 345 млн доларів, який у майбутньому має допомогти Тайваню у протистоянні з Китаєм, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Білого дому йдеться, що пакет військової допомоги включатиме озброєння, а також програми навчання тайванської армії. За словами джерел у Пентагоні, Вашингтон відправить переносні зенітно-ракетні комплекси, засоби розвідки та спостереження, вогнепальну зброю та ракети.

Повідомляється, що новий пакет є доповненням майже до 19 млрд доларів, які Тайвань витратить на покупку літаків F-16 та інших основних систем озброєння. Своєчасному виконанню цього контракту з постачання зброї перешкоджають проблеми з логістичними ланцюжками, які почалися під час пандемії COVID-19 та посилилися через тиск на глобальну оборонну промисловість, спричинений вторгненням Росії в Україну.

На думку експертів, перекидання запасів зброї на Тайвань зараз, до початку нападу, є одним із уроків, які США зробили з російського вторгнення в Україну.

Лю Пеньюй, представник посольства Китаю у Вашингтоні, заявив у п'ятницю, що Пекін "категорично проти" військових зв'язків США з Тайванем.

"США повинні припинити продавати зброю Тайваню і припинити створювати нові фактори, які можуть призвести до напруженості в Тайванській протоці" , - додав Лю.

Допомога США Тайваню

США підтримують Тайвань та надають йому військову допомогу. На цьому тлі загострилося протистояння між Вашингтоном та Пекіном.

За даними розвідки Сполучених Штатів,Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити. Також Остін анонсував додаткову допомогу Тайваню у сфері безпеки.