Генштаб: Ще 390 російських військових знищено в Україні
Збройні сили вбили 390 російських військових протягом 28 липня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4191 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
- артилерійських систем – 4786 (+11) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 458 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 710 (+1).
Дані уточнюються.