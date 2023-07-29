У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару ракет
Кількість постраждалих не змінилася: 7 дорослих і 2 дітей, повідомляє Ділова столиця.
У Дніпрі після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи. До справи стали комунальники, інформує начальник ОВА Сергій Лисак.
"Важка для області ніч. Спочатку ракетні удари по Дніпру. А вже вночі ворог продовжив свій терор. Бив по Нікопольщині. З важкої артилерії вгатив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки з’ясовують. Але головне – місцеві жителі цілі", — емоціонує очільник області.
У Дніпрі кількість постраждалих не змінилася. Травмовані 9 людей, серед яких двоє дітей. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок.
"Особисто бачив, як працюють всі служби. Злагоджено та з бажанням допомогти кожному. Дякую їм за це, — коментує Сергій Лисак. — Знаю – складно, але ми вистоїмо. Ті ж, хто надавав злочинні накази, виконував їх і щиро радів нашій біді, отримають своє. Адже зло завжди повертається до тих, хто його несе".