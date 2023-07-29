Повернення податкових перевірок: до чого готуватися бізнесу з 1 серпня

30 червня ВР остаточно прийняла законопроект 8401 Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Закон вступить в силу з 1 серпня 2023 року, повідомляє Новое время.

В цілому, законопроект 8401 в базовому вигляді відновлює ту податкову систему, яка існувала до початку повномасштабного вторгнення рф. Зокрема, будуть поновлені податкові перевірки.

Про це розповів адвокат ЮФ Ілляшев та Партнери Дмитро Лазебний.

Повернення податкових перевірок

Повертаються податкові перевірки з певними особливостями. На період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України документальні позапланові перевірки проводяться виключно на звернення платника податків або з таких підстав.

Експерт наголошує, що законопроект пов’язує проведення документальних та фактичних перевірок з безпечністю умов їх проведення.

Перевірки можуть бути проведені за умови:

— доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що пов’язані з об'єктами оподаткування платників податків;

— допуску до документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи та видатки, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків;

— проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

"У випадку наявності відповідних обмежень, перевірки зупиняються до завершення дії таких обставин або усунення перешкод щодо проведення перевірки за рішенням керівника органу контролю. Такі обставини зупиняють перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк" , — пояснює Дмитро Лазебний.

Що буде з документальними плановими перевірками

Законопроект також передбачає, що документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій, поновлюються на невикористаний строк.

Повертаються і планові перевірки. Тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, можуть бути включені тільки платники податків у сферах:

— виробництва або реалізації підакцизної продукції;

— організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

— фінансових, платіжних послуг.

Експерт нагадує, що формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок та внесення змін до нього здійснюються без урахування вимог, передбачених у ПК України (у ПК передбачені певні правила формування плану-графіку, до прикладу: до проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства).

Після набуття чинності законопроекту 8401 підприємство (наприклад, з грального бізнесу) може потрапити до плану-графіку перевірок.