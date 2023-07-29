ОВА: Росіяни обстріляли територію зернового терміналу на Херсонщині

ОВА: Росіяни обстріляли територію зернового терміналу на Херсонщині
Фото: ОВА

Російські окупанти 28 липня поцілили у територію зернового терміналу Бериславського району Херсонщини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Херсонська ОВА.

Окрім терміналу, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через агресію поранені за добу 4 цивільних.

Загалом за добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА.

По Херсону ворог випустив 11 снарядів.

Нагадаємо:

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

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