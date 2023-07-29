ОВА: Росіяни обстріляли територію зернового терміналу на Херсонщині
Російські окупанти 28 липня поцілили у територію зернового терміналу Бериславського району Херсонщини, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Херсонська ОВА.
Окрім терміналу, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через агресію поранені за добу 4 цивільних.
Загалом за добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА.
По Херсону ворог випустив 11 снарядів.
Нагадаємо:
Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.