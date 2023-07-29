ОВА: Ціллю ворожої авіації та артилерії були 9 українських областей

Російські окупанти атакували за артилерії, мінометів та авіації 9 областей України, є поранені серед цивільних, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення глав ОВА.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли (11 вибухів). Зафіксовано запуски некерованих авіаційних ракет, обстріл із артилерії та АГС по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив 12 обстрілів. Зафіксовано 85 вибухів. Обстріляно 10 населених пунктів у 6 громадах: Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Глухівській, Дружбівській та Середино-Будській. Краснопільська громада: мінометний обстріл (28 вибухів). Білопільська громада: двома ворожими гелікоптерами здійснено пуски ракет типу НАР (7 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів). Глухівська громада: обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), артобстріл (5 вибухів).

Дружбівська громада: обстріл з гранатомету (3 вибухи). Миропільська громада: обстріл з гранатомету (20 вибухів). Середино-Будська громада: мінометний обстріл (10 вибухів). Вночі та зранку ворогом обстріляно 5 населених пунктів Білопільської, Хотінської, Юнаківської, Середино-Будської ТГ. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: вчора ввечері — ракетний удар по Дніпру. Поцілили по адмінбудівлі та житловому сектору. Є 9 постраждалих, в тому числі двоє дітей – 14 та 17 років. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки є ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило 3 адміністративні споруди та 7 автівок. Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи. Працюють комунальники. Атакував ворог і Нікопольщину. З важкої артилерії вгатив по Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки зʼясовуються. Без жертв.

Запорізька: 46 обстрілів за добу завдав ворог по 18 населених пунктах області. 40 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Ольгівки, Білогір'я, Полтавки, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового та Степногірська. Крім цього, військові РФ вгатили трьома ракетами по с. Мар'янівка Запорізького району, нанесли 2 авіаційні удари по Оріхову та обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки. Надійшло 18 повідомлень про пошкодження житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Гур'їв Козачок, Уди Богодухівського району, Стрілеча, Зелене Харківського району та Охрімівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Ізюмського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка. За добу постраждалих серед цивільного населення немає.

Луганщина: росіяни вели вогонь по Білогорівці та Невському. Противник намагався наступати у Серебрянському лісництві та поблизу Білогорівки, однак всі ці спроби були зупинені українськими захисниками. За добу противник здійснив 107 обстрілів( 546 снарядів).

Донеччина: минулої доби рашисти обстріляли населені пункти: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с.Благодатне, с.Старомайорське, с.Уманське. Інформація щодо пошкоджень інфраструктури не надходила. За добу по області: один поранений.

Миколаївщина: сьогодні вранці ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 29 обстрілів (126 снарядів), з них по м. Херсон — 2 обстріли (11 снарядів). Ворогом влучено в райони 14 населених пунктів області; територію терміналу для зберігання зерна (ТОВ "Нібулон" смт Козацьке). У селі Новоберислав армія рф вдарила по житловому будинку, через що поранено 41-річного чоловіка. По смт Козацьке російська авіація випустила три КАБ. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше 6 житлових будинків. В одній з осель на момент обстрілу знаходився 57-річний чоловік. Він отримав поранення. Всього за добу через російську агресію 4 людини дістали поранення.