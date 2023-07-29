Глава МЗС Італії: безкоштовне зерно з РФ для Африки не допоможе вийти з кризи

Дозвіл Росії безкоштовно постачати зерно до Африки не є правильним шляхом виходу з кризи, спричиненої виходом РФ з Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Ansa.

"Ми наполягаємо на продовженні діалогу щодо зернового коридору. Ми підтримуємо дипломатичні дії Туреччини", – сказав Таяні.

За його словами, в основному африканські народи платять ціну за призупинення угоди.

"Шлях, запропонований Путіним, тобто "ми надішлемо вам зерно безкоштовно", не є правильним. Якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно зростуть", – наголосив міністр.

Як відомо, під час російсько-африканського саміту у Санкт-Петербурзі Путін пообіцяв поставити безкоштовне зерно шістьом африканським країнам. Він заявив, що в найближчі місяці "РФ безкоштовно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і забезпечить безкоштовну доставку".

За словами російського президента, зерно отримають Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська республіка і Еритрея.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.