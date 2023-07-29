Зеленський привітав бійців ССО з професійним святом
Бійців Сил спеціальних операцій привітав з професійним святом Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.
Про це вiн написав у своєму офіційному Telegram-каналі.
"Ви виконуєте широкий спектр бойових завдань у найнебезпечніших і найскладніших умовах. Уміло протистоїте російському агресору, не маючи перешкод, які не змогли б подолати.
Дякую всім вам за звитягу, героїчне виконання службового обов’язку та самопожертву! Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України!" — написав Володимир Зеленський і розмістив у дописі добірку світлин героїчної ратної роботи військовослужбовців ССО.