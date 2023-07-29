ГУР: У Криму диверсанти підірвали склад боєприпасів окупантів
В Козачій бухті окупованого Криму пізно ввечері 28 липня вибухнув склад боєприпасів окупантів, повідомила українська воєнна розвідка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ГУР.
Вибух стався близько 22 години 28 липня.
За даними ГУР, свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.
На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.
Розвідка зазначає, що у районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.
Достеменно відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів.
Розвідка оприлюднила відео з вибухом та детонацією.
Довідково: Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя.