Шольц розкритикував соцмережі і порадив читати більше книг

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що соціальні мережі утверджують людей у їхніх вже сформованих думках, і це є "прокляттям" – на його думку, краще читати книги, повідомляє Європейська правда.

Як пише DPA, про це Шольц сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung.

"[Це] прокляття соціальних мереж: ми можемо комфортно влаштуватися в наших бульбашках, де нам пропонують тільки те, що відповідає тому, що ми завжди вважали правильним", – заявив політик від Соціал-демократичної партії Німеччини.

Але важливим, на його думку, є "нове, невідоме". В інтерв'ю Шольц сказав, що це також те, що приваблює його до читання.

За словами канцлера, книги відкривають багато різних перспектив, які виходять за рамки власного досвіду.

"У цьому і полягає величезна цінність літератури, що вона дозволяє вам ділитися досвідом, якого ви самі не маєте і часто не хочете мати", – сказав він.

Шольц сказав, що вважає книги "чудовим доповненням" до розмов з громадянами, які він веде як політик.

"Всі ці розмови дають мені, як політику, різні уявлення і погляди від громадян, які живуть зовсім не так, як я. Книги додають літературну складову. Книги додають літературний компонент до мого досвіду, і я не хочу цього пропускати", – заявив Шольц.

"Я просто люблю читати. Іноді більше, іноді менше, іноді більше романів, а потім знову більше нон-фікшн. Фази чергуються", – додав він.

За словами Шольца, він не схильний читати лежачи:

"Якщо ви хочете сконцентруватися, краще прийняти вертикальне положення. Тому я читаю на стільці, в кріслі, на підвіконні, в машині і в літаку. А ще я просто сидів на підлозі, притулявся до стіни і читав".