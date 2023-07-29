ДБР викрило керівництво податкової Полтавської області на схемі

Керівництво податкової в Полтавській області викрито на допомозі місцевим підприємствам в обкраданні державного бюджету, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Telegram-каналу Державного бюро розслідувань.

Про підозру було повідомлено банді з-поміж керівництва та співробітників Державної податкової служби. Підозрювані, зловживаючи своїм становищем, системно реалізовували багатоетапні корупційні схеми, завдяки яким місцеві комерсанти уникали сплати податків.

"В одному з епізодів, зловмисники ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. За її результатами службові особи податкової склали акт, до якого внесли занижену суму сплачених податків. В подальшому вони надіслали на адресу підприємства податкове повідомлення із заниженою сумою податку на додану вартість, та як наслідок – заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату" , - пише пресслужба.

Завдяки махінаціям підприємство не сплатило до бюджету України податків майже на 1,3 млн гривень.

Після викриття банди, двох керівників податкової було звільнено з займаних посад. Семеро податківців, серед яких двоє колишніх керівників, підозрюються в отримані неправомірної вигоди, зловживанні службовим становищем й іншому. Санкції проти них передбачаються 6 років в'язниці.

"В межах досудового розслідування відбувся ряд обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. Також проведений обшук у Києві за місцем проживання іншої службової особи держподаткової, яка може бути причетна до функціонування злочинної організації" , - додає ДБР.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області затримали посадовця військкомату та двох його спільників, яких підозрюють в незаконному переправленні ухилянтів до Румунії.