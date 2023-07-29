Прем’єр Польщі заявив про переміщення "вагнерівців" до Сувальського коридору

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК "Вагнер" в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF FM.

Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють Владімір Путін і Александр Лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі".

"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", – сказав Моравецький.

За словами глави уряду Польщі, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він.

Раніше портал "Спротив", створений Силами спеціальних операцій України, повідомив, що до Гродно прибуло близько сотні найманців російської групи Вагнера.

Більшість прибулих найманців мають досвід контрабандної діяльності, в тому числі переправлення нелегальних мігрантів, стверджує портал.

Раніше глава МВС Польщі заявляв, що у разі серйозних інцидентів за участю "вагнерівців" Польща, Литва і Латвія "вживатимуть заходів разом".

Він додав, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, і що країни допускають можливе закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.

Минулого тижня в Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном. За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебували приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".