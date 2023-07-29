Спецназівці СБУ намолотили "Солнцепьок" та ще купу російської бронетехніки

Спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ намолотили 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей, повідомляє Ділова столиця.

Спецпризначенці СБУ підсумували роботу за тиждень.

За крайній тиждень воїни Центру спецоперацій "А" СБУ набили дронами-камікадзе достатньо ворожих цілей, щоб від цієї статистики "пригоріло" і в російського командування:

ТОС "Солнцепьок"

13 танків різних модифікацій

8 артилерійських систем і 2 РСЗВ

2 системи ППО та 3 РЕБ

11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки

1 комплекс відеоспостереження

28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції

Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ "намолотити" 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.