Зеленський приїхав на передову до бійців ССО
Президент Володимир Зеленський поїхав на передову, щоб привітати Сили спеціальних операцій з професійним святом, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Facebook.
"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу.
Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні.
Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне".