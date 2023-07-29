Вибухи у суді Києва: ДБР повідомило про підозру правоохоронцям

Підозру отримали три працівники СІЗО та два військовослужбовці НГУ, повідомляє Ділова столиця.

​ДБР повідомило про підозру п’яти правоохоронцям через вибухи у Шевченківському районному суді Києва, за інформацією пресслужби силовиків.

Державне бюро розслідувань у стислі терміни встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року. Проведено судові військову експертизу, експертизи речовин які установили залишки у камері фігуранта речовин, ідентичних тим, які спричинили вибух.

В результаті працівники ДБР повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям. У наслідок їх службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських.

"Підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий "пояс шахіда" та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку" , — деталізують в ДБР.

Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівники СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 5 років. Два військовослужбовці НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 7 років.

Встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину. Процесуальне керівництво здійснює Спеціальна прокуратура у сфері оборони центрального регіону.