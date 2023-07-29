У Зеленського розповіли, до чого готуватися цього опалювального сезону

Радник голови ОПУ розповів, до чого українцям готуватися цього опалювального сезону, повідомляє Ділова столиця.

Михайло Подоляк прогнозує, що наступна зима може бути складнішою, ніж попередня, повiдомляє "24 Канал".

За його словами, українцям потрібно запасатися павербанками, зарядними станціями та не ховати речі, які дозволяють виживати. Подоляк вважає, що наступна зима може бути складнішою за попередню, оскільки енергосистемі України завдано значної шкоди.

"Енергетичні системи не закопувалися ні в нас, ні в США, ні в Європі. Адже ніхто не вважав, що сучасна війна може йти через атаку на енергетичну інфраструктуру. Тобто на те, щоби людей, сучасних дітей залишити без світла, опалення тощо. Нині ми це розуміємо. Перше – енергетичний штаб чітко оцінює ризики, які потрібно нівелювати. Друге – шукаємо можливості виготовити. Щодо трансформаторів – щось виготовляється, шукаємо можливість докупити, що виготовляється не в Україні" , — зазначив Михайло Подоляк.

Високопосадовець вважає, що українцям не варто ховати взагалі все, що дозволяє виживати під час війни. Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою. Це дуже важливо.