У Чехії почали конфісковувати активи російського олігарха Євтушенкова

У Чехії почали конфісковувати активи російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за війну РФ проти України, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

За даними чеського телеканалу CTV, російський олігарх таємно контролює компанію з виробництва електричних компонентів і володіє готелями в Чехії. Зокрема, п'ятизірковий готель Savoy Westend у Карлових Варах.

Саме готель Savoy Westend став першим активом Євтушенкова, який конфіскувало Управління фінансового аналізу Чехії. Протягом останніх років готель відвідували відомі російські політики, митці та бізнесмени. Деякі з них зараз також перебувають у санкційних списках.

Однак, як зазначає CTV, чеська влада може робити винятки з антиросійських санкцій. Наразі вони зробили це у 33 випадках. Зокрема, компанія CEZ просила надати можливість вести бізнес з деякими інжиніринговими компаніями.

Санкції проти Євтушенкова

Володимир Євтушенков - один з найбагатших людей Росії. Він голова ради директорів і власник 64% акцій російської корпорації "Система", яка розробляє для російського озброєння системи управління та зв'язку, а також радіотехнічне обладнання.

У 2021 році компанія, яка входить до "Системи", розпочала серійне виробництво військових безпілотників.

Наразі Євтушенков перебуває у санкційних списках України, Британії, Австралії, Нової Зеландії, а з червня цього року і в списку Чехії.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз ще на 6 місяців продовжив санкції проти РФ, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня.