У Міноборони Італії заговорили про "політичне вирішення" війни: реакція ОП

Міністр оборони Італії Гуідо Крозето заявив про можливість політичного, а не військового завершення війни в Україні через нібито "глухий кут" на фронті. В Україні таку заяву італійського міністра сприйняли з критикою, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Міністр Крозето в інтерв'ю Corriere della Sera заявив про нібито "глухий кут" на фронті в Україні, який змушує його задуматися про довготривалі терміни завершення війни. Таким чином міністр, ймовірно, натякнув на необхідність переговорів між Україною та РФ.

"Український контрнаступ, як дехто з нас припускав, зіткнувся з низкою труднощів. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому може бути політичний вибір, що визначає закінчення конфлікту" , - сказав він.

У відповідь на таку заяву в Офісі президента сказали, що міністр дійсно правий, коли говорить про необхідність прийняття "політичного рішення".

"Це рішення дуже просте та відоме: 1. Рішення про розблокування надання Україні авіації, включно з літаками F-16. 2. Рішення про розблокування передання далекобійних ракет. 3. Рішення про збільшення постачань сучасних систем ПРО та ППО" , - сказав Подоляк.

Він наголосив, що росіяни повинні бути вибиті з території України військовим шляхом, а російське вторгнення - зазнати фіаско.