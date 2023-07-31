У CNN розповіли про секретну базу, де випробовують українські морські дрони

Журналісти американського телеканалу CNN побували на секретній українській військовій базі, де випробовують морські дрони, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що база розташована на березі озера.

Морський дрон має сірий, гладкий корпус, його довжина сягає трохи понад п'ять метрів, а вузька форма нагадує широке каное.

"Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не показували журналістам, все частіше дозволяють українцям атакувати росіян у Чорному морі й на Кримському півострові та вести спостереження за ними" , - йдеться в матеріалі.

Пілот морського безпілотника, який назвався "Акулою", показав журналістам виготовлений на замовлення багатоекранний пульт керування дроном, укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками, які мають кришки над перемикачами, щоб їх не можна було випадково натиснути, з наклейками на кшталт "вибух".

Розробник безпілотника, який побажав залишитися невідомим, розповів, що робота над морськими безпілотниками розпочалася лише з початком повномасштабної війни.

"У нас було не так багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розробити щось своє" , – сказав він.

Останні версії безпілотників, які бачили журналісти CNN, важать до 1000 кілограмів, з вибуховим навантаженням до 300 кілограмів, дальністю польоту до 800 кілометрів і максимальною швидкістю до 80 км/год.

Джерела в українському оборонному відомстві підтвердили CNN, що морські безпілотники були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і в порту Севастополя в жовтні минулого року.

"Ці дрони – повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені й протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут (в Україні)" , - розповів розробник.

За його словами, росіянам важко влучити в такий маленький безпілотник і виявити його.

"Швидкість цих безпілотників перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні на даний момент" , - додав він.

Швидкість і труднощі з виявленням можуть певною мірою пояснити, як безпілотники, що атакували міст, непоміченими пройшли в темряві через Чорне море до мосту, зазначає CNN.

На думку розробника, може пройти від 5 до 10 років або більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цьому типу обладнання.