WP: судові витрати обійшлися Трампу цьогоріч в 40 млн доларів

Політична група колишнього президента США Дональда Трампа у першій половині цього року витратила десятки мільйонів доларів на судові витрати для захисту самого політика, а також його радників та інших осіб, які фігурують у справах, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як повідомляє The Washington Post, група Трампа фінансує юридичну роботу, яка викликала питання прокуратури щодо потенційних конфліктів інтересів.

За словами людей, знайомих із цим питанням, на судові витрати команда екс-президента витратила близько 40,2 мільйона доларів, йдеться у статті. Тепер, як очікується, політична група Трампа Save America у понеділок має розкрити дані про цю суму у своєму звіті.

Зазначається, що така сума більша, ніж будь-які інші витрати, які група Трампа мала під час президентської кампанії у 2024 році.

Крім того, згідно з поданими раніше у липні федеральними документами, кампанія Трампа зібрала у другому кварталі 2023 року приблизно до 56 мільйонів доларів, оскільки йому загрожує:

федеральне звинувачення у Флориді,

звинувачення штату в Нью-Йорку,

та перспектива додаткових кримінальних звинувачень у Вашингтоні та окрузі Фултон (штат Джорджія).

Як розповіли радники Трампа, витрати на надання адвокатів десяткам людей необхідні та продовжуватимуть "рости як гриби" в міру продовження розслідувань, запланованих судових процесів та появи нових звинувачень.

У команді екс-президента США також завили, що більшу частину грошей збирають за рахунок невеликих пожертв прихильників Трампа по всій країні. У політичній групі додали, що оплачують юридичні рахунки майже всіх, хто бере участь у розслідуваннях, і звертається за допомогою до колишнього президента та його радників.

У матеріалі The Post повідомляється, що збір коштів та створення власної політичної групи - розслідуються, хоча групу не звинувачували у правопорушеннях. Більшість грошей, які вона використовує для оплати юридичних рахунків, було зібрано на неправдивих заявах про те, що вибори 2020 року "були вкрадені".

За словами експерта з фінансування виборчої кампанії Пола Шеймуса, Трамп мав достатньо можливостей витрачати гроші на судові витрати.