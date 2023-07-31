ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль дав вказівку російським "воєнкорам" не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку, це стосується й удару Сил оборони по Чонгарському мосту, повідомляє Українська правда.

На думку аналітиків, відсутність реакції російських так званих воєнкорів на український удар по Чонгарському мосту є помітним перегином у російському висвітленні війни в Україні і може свідчити про те, що Кремль дав вказівку російським "воєнкорам" утримуватися від висвітлення таких тем.

В інституті нагадують, що Збройні сили України оголосили 29 липня, що Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

ISW не спостерігав жодного обговорення серед російських "воєнкорів" українського удару або просування ними заяви колаборанта і гауляйтера окупованої Херсонщини Володимир Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Storm Shadow, що були націлені на міст.

При цьому, зазначається у звіті, російські "воєнкори" відреагували на український удар по Чонгарському мосту 22 червня широким обуренням і занепокоєнням.

"Воєнкори" РФ регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

Раніше ISW вже оцінював, що окремі російські "воєнкори" можуть формувати своє висвітлення війни в Україні у спосіб, більш сприятливий для кремлівських наративів, через страх покарання з боку Кремля.

Однак, зазначають експерти, загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення важливої події, і більш імовірно, що причиною цього стала конкретна вказівка Кремля не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку.

В огляді зазначають, що президент Росії Володимир Путін лукаво представив контрнаступ України, що триває, як такий, що перешкоджає перспективам переговорів.

Він звинуватив Україну в тому, що вона розпочала широкомасштабний контрнаступ, щоб Росія не могла обговорювати припинення вогню, поки її війська захищаються від українських атак.

Фахівці нагадують, що російські війська майже безперервно здійснювали атаки в Луганську і навколо Донецька ще до того, як розпочався український контрнаступ, і про це Путін, звичайно ж, не згадував.

У звіті вказують, що українські сили проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, а на деяких напрямках досягли значних успіхів.

Ключові висновки ISW за 30 липня