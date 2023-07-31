ЗСУ знищили понад 246 тисяч російських військових – Генштаб

З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищили понад 246 тисяч військових РФ. Зокрема за минулу добу українські військові ліквідували майже 500 окупантів, а також 6 танків, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали: