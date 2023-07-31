ЗСУ знищили понад 246 тисяч російських військових – Генштаб
З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищили понад 246 тисяч військових РФ. Зокрема за минулу добу українські військові ліквідували майже 500 окупантів, а також 6 танків, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
- танків — 4211 (+6),
- бойових броньованих машин — 8188 (+10),
- артилерійських систем — 48164816 (+21),
- РСЗВ — 699 (+1),
- засобів ППО — 460 (+1),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4017 (+6),
- крилатих ракет — 1347 (+0),
- кораблів /катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7292 (+17),
- спеціальної техніки — 715 (+4).