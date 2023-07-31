ЗСУ знищили понад 246 тисяч російських військових – Генштаб

ЗСУ знищили понад 246 тисяч російських військових – Генштаб
Фото: Facebook

З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищили понад 246 тисяч військових РФ. Зокрема за минулу добу українські військові ліквідували майже 500 окупантів, а також 6 танків, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків — 4211 (+6),
  • бойових броньованих машин — 8188 (+10),
  • артилерійських систем — 48164816 (+21),
  • РСЗВ — 699 (+1),
  • засобів ППО — 460 (+1),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4017 (+6),
  • крилатих ракет — 1347 (+0),
  • кораблів /катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7292 (+17),
  • спеціальної техніки — 715 (+4).

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