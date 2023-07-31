Росіяни вночі обстріляли Харків з С-300, є постраждалий – ОВА
Близько опівночі росіяни ракетами С-300 обстріляли Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства. Одна людина постраждала.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання на території підприємства сталася пожежа. Зазнав поранення та був госпіталізований 61-річний охоронець.
Разом з цим у селищі Великий Бурлук Куп'янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих.
Також вчора ввечері окупанти завдали ударів по селу Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Загинула 74-річна жінка. Жінка 53 років та 76-річний чоловік зазнали поранення.
Крім того, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.