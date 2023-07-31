Росіяни вночі обстріляли Харків з С-300, є постраждалий – ОВА

Близько опівночі росіяни ракетами С-300 обстріляли Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства. Одна людина постраждала.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання на території підприємства сталася пожежа. Зазнав поранення та був госпіталізований 61-річний охоронець.

Разом з цим у селищі Великий Бурлук Куп'янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих.

Також вчора ввечері окупанти завдали ударів по селу Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Загинула 74-річна жінка. Жінка 53 років та 76-річний чоловік зазнали поранення.

Крім того, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.