РФ готується до нових ракетних ударів: Гуменюк назвала ознаки

Російські окупанти скоріш за все готуються до нових обстрілів України﻿. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів" , — сказала вона.

За словами Гуменюк, хоча й ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх можуть протягом години.

Також, додала вона, окупанти можуть бити з бухт.