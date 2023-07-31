РФ готується до нових ракетних ударів: Гуменюк назвала ознаки
Російські окупанти скоріш за все готуються до нових обстрілів України. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", — сказала вона.
За словами Гуменюк, хоча й ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх можуть протягом години.
Також, додала вона, окупанти можуть бити з бухт.
"Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", — зазначила речниця.