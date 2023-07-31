ЗСУ пояснили тактику наступу під Бахмутом: Маневри, а не лобові атаки

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута Збройні Сили України не використовують тактику лобових атак. Про це він заявив у коментарі каналу CNN, повідомляє Ліга.net.

За його словами, українські воїни поступово просуваються вперед довкола Бахмута.

Він зазначив, що ЗСУ загалом вдавалося відвойовувати сотні метрів на день та звільняти кілометри території щотижня.