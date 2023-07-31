Польський міністр: Білорусь допомагає мігрантам долати огорожі на кордоні

Білорусь забезпечує мігрантів обладнанням для подолання огорож на польському кордоні. Про це заявив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю залишається напруженою, а "напади на польських прикордонників – охоронців і солдатів – з боку груп агресивних іноземців відбуваються щодня".

"Білоруські спецслужби не тільки доставляють мігрантів до прикордонної зони, але й надають їм обладнання для нелегального переходу (драбини, болторізи) та штурму польських прикордонників (каміння, цегла, бруківка)" , – зазначив Жарин.

На переконання міністра, "триває гібридна операція зі стимульованим, штучним міграційним тиском", і Польща "зазнає постійних нападів". Він також вважає, що це "частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО".