Кім: Чому поки що не розмінують порти Миколаєва

Поки що в Миколаєві не збираються розмінувати порти, але влада працює над цим питанням. На це є дві причини, серед яких і російський обстріл територій в області, заявив в ефірі телемарафону голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, це питання поки що не актуальне. Водночас, проблема з розмінуванням важлива.

«Ми не плануємо зараз розпочинати розмінування портів, хоча це питання важливе, і ми по ньому працюємо. До обговорення з ОВА приєдналися Військово-морські сили ЗСУ. Водночас вдалося визначити інструменти для розмінування акваторії» , – уточнив Кім.

Керівник ОВА зазначив, що про розмінування портів не йдеться, оскільки Миколаївщина зараз не долучена до «зернової угоди». Крім того, російські окупанти досі перебувають на Кінбурській косі, тому майже щодня обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади.

Також Кім додав, що росіяни прицільно не атакують миколаївські порти. Але вони випускають ракети по житлових районах, де відсутні промислові та військові об'єкти.