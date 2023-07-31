Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: слідство відкинуло дві версії

Слідство щодо авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, відкинуло версії щодо посягання на життя державних діячів і диверсії. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, повідомляє Укрінформ.

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження" , - сказав він.

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування правоохоронці висунули такі версії, як збиття літального апарата, конфліктна ситуація на борту судна, помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови і замах на життя державних діячів, включаючи диверсію.

Найближчим часом, за словами Костіна, правоохоронці оприлюднять результати досудового розслідування у цій справі.

"Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом" , - сказав він. ﻿

Костін нагадав, що розслідування проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. До роботи залучили також спеціалістів компанії Airbus Helicopters, представників Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії.

Слідство зібрало всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз. Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання польоту, зазначив Генпрокурор.