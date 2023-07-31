Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, є жертви – МВС (Оновлено)
Російські окупанти зранку 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ.
"Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби", – йдеться в повідомленні.
У МВС закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Водночас "Суспільне Дніпро" з посиланням на очевидців повідомляє про влучання в багатоповерхівку.
Оновлено. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що місто атакували двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди, працюють рятувальники та поліція.
"Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди", – повідомив міністр.
Тривають рятувальні роботи.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками влучання ракети в багатоповерхівку.