Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, є жертви – МВС (Оновлено)

Російські окупанти зранку 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомили﻿ в міністерстві внутрішніх справ.

"Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби" , – йдеться в повідомленні.

У МВС закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Водночас "Суспільне Дніпро" з посиланням на очевидців повідомляє﻿ про влучання в багатоповерхівку.

Оновлено. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив﻿, що місто атакували двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди, працюють рятувальники та поліція.

"Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди" , – повідомив міністр.

Тривають рятувальні роботи.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками влучання ракети в багатоповерхівку.