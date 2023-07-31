76% євреїв Ізраїлю підтримують продаж Україні систем ППО - опитування

Українське посольство в Ізраїлі замовило опитування у Geocartography Knowledge Group, результати якого показали, що близько 76% євреїв Ізраїлю підтримують надання Єрусалимом дозволу на продаж Україні системи ППО. Проти таких угод висловилося 24% респондентів, йдеться у матеріалах дослідження, про які повідомляє Israel Hayom, повідомляє Дзеркало тижня.

Тим часом, посол в Єрусалимі Євген Корнійчук нагадав, що найближчим часом в Умані очікується прибуття тисяч єврейських паломників. Але Україна не може гарантувати їхнє безпечне перебування там.

"Усі розмови про зелені коридори безглузді, тому що ми не можемо поручитися за їхню безпеку" , - наголосив Корнійчук.

Тому посол знову нагадав, що нашій країні потрібні системи, які захищатимуть від російських балістичних ракет.