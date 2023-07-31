76% євреїв Ізраїлю підтримують продаж Україні систем ППО - опитування
Українське посольство в Ізраїлі замовило опитування у Geocartography Knowledge Group, результати якого показали, що близько 76% євреїв Ізраїлю підтримують надання Єрусалимом дозволу на продаж Україні системи ППО. Проти таких угод висловилося 24% респондентів, йдеться у матеріалах дослідження, про які повідомляє Israel Hayom, повідомляє Дзеркало тижня.
Тим часом, посол в Єрусалимі Євген Корнійчук нагадав, що найближчим часом в Умані очікується прибуття тисяч єврейських паломників. Але Україна не може гарантувати їхнє безпечне перебування там.
"Усі розмови про зелені коридори безглузді, тому що ми не можемо поручитися за їхню безпеку" , - наголосив Корнійчук.
Тому посол знову нагадав, що нашій країні потрібні системи, які захищатимуть від російських балістичних ракет.
"Якщо Ізраїль не хоче допомогти захистити українців, можливо, він хотів би захистити своїх громадян?" , - підкреслив дипломат