Росіяни вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями

Російські окупанти вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями, щоб спробувати захистити об'єкт від атак Сил оборони. Про це пишуть пропагандистські канали, підконтрольні Кремлю, повідомляє Ліга.net.

Загарбники пишуть, що Керченський міст убезпечили "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".

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Зазначається, що у майбутньому конструкції повинні захищати переправу по всій її протяжності.

Росіяни пишуть, що загородження потрібні для захисту від надводних та підводних дронів, якими Збройні Сили України нещодавно атакували міст.