Командувач Нацгвардії про командирів "Азова": Будуть виконувати завдання

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко дав зрозуміти, що командири "Азова" будуть задіяні в подальших бойових діях проти російського агресора, повідомляє Українська правда.

Півненка призначили на посаду 8 липня 2023 року, в день, коли з Туреччини повернули командирів "Азова". Видання під час інтерв'ю поцікавилось, чи є якесь вето на їхню участь у бойових діях.

"Денис (Прокопенко на позивний "Редис"), він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші.

Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює. Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці по оперативно-стратегічному випробовуванню. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все" , – заявив командувач Нацгвардії.