ЗСУ про удар по Кривому Розі: Якщо "Іскандер", то били навмисне
Російські окупанти, попередньо, завдали ударів по Кривому Рогу балістичними ракетами. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.
За його словами, попередньо, ворог вдарив балістикою.
"Ми знаємо їхню руйнівну силу і швидкість. Точний тип ракет буде оголошено, коли знайдуть уламки. Ми говорили неодноразово, що балістика вилітає з наземної установки, до прильоту буквально лічені хвилини, мало часу на реагування", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що якщо росіяни били ракетою "Іскандер-М", то удар по будинку та навчальному закладу був навмисним.
"Це високоточна зброя. Тероризм чистої води", — резюмував речник ЗСУ.
Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. Щонайменше одна людина загинула, 10 постраждали.