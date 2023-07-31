РФ за добу обстріляла дев'ять областей України – зведення ОВА

Російські загарбники минулої доби атакували дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 31 липня, повідомляє Укрінформ.

Чернігівська область за добу зазнала від росіян сімох мінометних обстрілів - сталися 30 вибухів. Зокрема, Городнянську громаду Чернігівського району загарбники обстріляли з мінометів у напрямку села Сеньківка. У Новгород-Сіверській громаді зафіксовані два ворожі обстріли в напрямку села Гремʼяч та ще два — по території біля села Бучки. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району росіяни вдарили біля сіл Прогрес і Блешня. Унаслідок ворожих обстрілів у регіоні минулося без жертв і руйнувань.

Сумську область уночі та вранці російська армія обстріляла п'ять разів, спричинивши теж 30 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися п'ять населених пунктів у Краснопільській, Юнаківській, Білопільській, Шалигинській і Великописарівській громадах. Обстріли загарбники здійснювали із застосованням мінометів, гранатометів і кулеметів. За попередніми даними, людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Учора протягом дня Сумська область зазнала 32 ворожих обстрілів, унаслідок яких пролунали 169 вибухів. Під ворожим вогнем перебували 22 населені пункти у Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській і Великописарівській громадах.

Краснопільську громаду росіяни атакували з мінометів (30 вибухів), самохідних артилерійських установок (27 вибухів) й артилерії (5 вибухів). Ворожим вогнем поранена одна людина, пошкоджені три приватні житлові будинки й СТО.

Середино-Будську громаду загарбники обстріляли зі ствольної артилеріїї (8 вибухів) і мінометів (10 вибухів). По її ж території ворог скинув за допомогою дрона типу "коптер" гранатометний постріл (ВОГ), пошкодивши тим самим водонапірну вежу.

У Дніпропетровській області вночі російські війська тероризували Нікопольський район, обстрілявши його сім разів. Влучання сталися по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Триває обстеження атакованих територій і з’ясування наслідків. Станом на цей час постраждалі не виявлені.

Запорізька область за добу зазнала 78 ворожих ударів. Під ворожим вогнем перебували 20 населених пунктів.

З артилерії російська армія била по території Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Малинівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток й інших прифронтових сіл – усього зафіксовані 67 обстрілів. Із реактивних систем залпового вогню загарбники атакували Малі Щербаки, Левадне й Темирівку, з безпілотників – Гуляйполе й Ольгівське. Авіаційного удару ворог завдав по Оріхову.

Унаслідок російських обстрілів поранення дістав 48-річний житель Малої Токмачки. Постраждалого госпіталізували. За добу в регіоні надійшли дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури.

У Харківській області минулої ночі росіяни завдали ударів по Харкову – зафіксовані влучання ракетами С-300 у складські будівлі в Новобаварському районі. Дві будівлі зазнали часткового руйнування, спалахнула пожежа. Поранення дістав і був госпіталізований 61-річний охоронець підприємства.

Уночі у Великому Бурлуку Куп'янського району російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкодивши приватний будинок і гараж. Минулося без постраждалих.

Учора ввечері в Ізюмському районі загарбники вдарили по Шийківці, пошкодивши приватний житловий будинок. Унаслідок ворожого обстрілу загинула 70-річна мирна жителька, жінка віком 53 роки і 76-річний чоловік дістали поранення. Також протягом минулої доби на Слобожанському напрямку російські війська обстріляли з мінометів і артилерії Вовчанськ і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки східніше від Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів від росіян зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ і Кислівка.

Учора загарбники також били по Вовчанську, пошкодивши чотири житлові будинки та поранивши 84-річного чоловіка. З безпілотника ворог скинув дві гранати на Тимофіївку Богодухівського району, пошкодивши два паркани.

У Луганській області росіяни не припиняють артилерійський тиск на позиції Сил оборони та по території сіл поблизу лінії фронту. Невське й Білогорівка щодоби потерпають від ударів ворожих гармат, "Градів" і мінометів. Атакують загарбники також з повітря.

Учора війська Російської Федерації вдарили по Білогорівці та селах Донецької області, розташованих біля адміністративної межі з Луганщиною.

За добу в регіоні росіяни здійснили 120 обстрілів, випустивши загалом 576 снарядів. Встановлено, що в підрозділах російських військ значно збільшилась кількість втрат. Тіла загиблих росіян фізично не встигають вивозити з місцевих моргів.

Донецьку область за добу війська РФ обстріляли 22 рази. Для ударів згагарбники застосовували артилерію, авіаційні бомби типу КАБ-500, ракети Х-58, танки, системи "Град", "Смерч" і "Ураган".

Під ворожим вогнем перебували Краматорськ, Часів Яр, Авдіївка, Новоукраїнка, Торецьк, Предтечине, Ямпіль, Костянтинівка, Велика Новосілка, Красногорівка, Молочарка, Роздольне, Кліщіївка й Курахове.

Російськими обстрілами в регіоні пошкоджені 45 житлових будинків, дві господарчі споруди, гараж, два цивільні автомобілі, вантажний автомобіль, лінія електропередач, газопровід й адміністративна будівля обласної державної адміністрації

За добу в Донецькій області один загиблий та семеро поранених, серед яких – дитина.

У Миколаївській області вчора росіяни обстріляли з артилерії територію Куцурубської громади, поранивши 84-річну жінку, пошкодивши житловий будинок і сільськогосподарську техніку.

Херсонську область за добу російські війська обстріляли 68 разів, випустивши загалом 358 снарядів. Сам Херсон зазнав від росіян дев'ять обстрілів, по місту ворог випустив 36 снарядів. Влучання зафіксовані в районах 24 населених пунктів області, а також по території та спорудах заводу і підприємства в Херсоні.

За добу в регіоні російська армія поранила п'ятьох мирних жителів.