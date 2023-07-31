The Times: Що завадило Британії оголосити ПВК "Вагнер" терористами

Британський крок щодо внесення ПВК "Вагнера" до чорного списку зірваний червневим заколотом найманців, а також заявами Путіна про їх фінансування державою. Правова основа і без того була складною, але події минулого місяця, коли Прігожин повернув свої війська проти Кремля через брак боєприпасів ускладнили процедуру, необхідну для офіційної заборони організації як терористичної у Великій Британії, йдеться в статті The Times, повідомляє Дзеркало тижня.

"Тепер внести "Вагнер" у чорний список означало би заборонити російську урядову організацію, що було вкрай незвичайно і призвело б до ряду дипломатичних і правових ускладнень" , — кажуть виданню джерела в уряді.

Тим не менш, міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман і заступник міністра з питань безпеки Том Тугендхат мають "твердий намір" все-таки знайти спосіб заборонити ПВК.

Якщо їм це вдасться, то приналежність до компанії, відвідування її заходів, агітація на її користь або носіння її емблеми на публіці стануть кримінальними діяннями. Крім того, супутні фінансові санкції позбавлять Євгєнія Прігожина та інших представників ПВК "Вагнер" можливості переслідувати журналістів та громадських діячів, подаючи на них позови до британського суду, як вони робили це раніше, оскільки "вагнерівці" просто не зможуть оплачувати послуги британських юристів.