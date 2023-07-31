Італія хоче вийти з китайського Шовкового шляху

Італія має намір вийти з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" (BRI), оскільки це не мало впливу на збільшення італійського експорту. Про це заявив міністр оборони країни Гвідо Крозетто в інтерв'ю Corriere della Sera, повідомляє Європейська правда.

За словами італійського посадовця, "питання полягає в тому, як вийти (з BRI) без шкоди для відносин" з Пекіном.

"Тому що це правда, що Китай є конкурентом, але він також є і партнером" , – переконаний Крозетто.

На думку міністра оборони Італії, "вибір приєднатися до Шовкового шляху Китаю був імпровізованим і нечестивим актом, зробленим (колишнім. – Ред.) урядом Джузеппе Конте, який призвів до подвійного негативного результату".

"Ми експортували багато апельсинів до Китаю і потроїли (китайський, - Ред.) експорт до Італії за три роки" , – пояснив недоліки Крозетто.

У 2019 році Італія стала першою країною G7, яка приєдналася до глобальної інфраструктурної програми Китаю "Один пояс, один шлях" на подив союзників на Заході.

"Один пояс, один шлях" – глобальна ініціатива уряду Китаю щодо торговельно-економічної, культурної та науково-технологічної співпраці. В рамках ініціативи розбудовується найбільш масштабний транспортно-логістичний проєкт XXI століття, який поєднує Китай та країни Західної Європи.

Критики вважають ініціативу інструментом для Китаю для поширення свого геополітичного та економічного впливу.

Після зустрічі в Білому домі з президентом США Джо Байденом у четвер прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її уряд все ще обговорює питання Шовкового шляху. Вона анонсувала поїздку до Пекіна в найближчому майбутньому і сказала, що рішення ухвалять до грудня.