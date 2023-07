Росія поширює пропаганду у популярних відеоіграх – NYT

Для того, щоб поширювати пропаганду, Росія використовує відеоігри, зокрема, Minecraft та World of Tanks. А також платформи для дискусій. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Українська правда.

Зокрема, у Minecraft, популярній грі, що належить Microsoft, російські гравці відтворили битву за окупований із січня Соледар, опублікувавши відео гри в найпопулярнішій соціальній мережі РФ ВКонтакте.

Крім того, на каналі російської версії гри World of Tanks вшанували 78-му річницю поразки нацистської Німеччини, показавши відтворення параду танків Радянського Союзу в Москві, що пройшов у 1945 році.

Водночас на популярній платформі для створення ігор Roblox відтворили віртуальне святкування дня Росії.

Ці ігри та суміжні платформи для дискусій, як-от Discord і Steam, стають онлайн-засобами для російської агітації. Там, як з’ясувало видання, поширюють пропаганду, якою Кремль намагається виправдати війну в Україні. Цільова аудиторія – молодь.

"Світ ігор насправді є платформою, яка може впливати на громадську думку, охоплювати різну аудиторію, особливо молодь" , – сказала Таня Беккер, дослідниця ActiveFence – компанії з кібербезпеки, яка виявила кілька прикладів російської пропаганди щодо Minecraft.

Президент Microsoft Бред Сміт у квітні 2023 року оголосив, що служби безпеки компанії виявили нещодавні спроби Росії "в основному проникнути в деякі з цих ігрових спільнот". Він посилався на приклади в Minecraft і у дискусійних групах Discord.

Битва за Соледар в Україні у відеогрі РФ

"Правду кажучи, це не те, про що нам варто хвилюватися. Ви знаєте, це просто гарне місце для них, щоб поширити інформацію" , – заявив Сміт на економічній конференції у Вашингтоні.

Керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс також заявив, що російські військові сили, вагнерівці, просували "зловмисні наративи" в Discord і Steam. Таким чином, вони висловили підтримку поглядів Кремля.

"Пропаганда в основному прагне зробити Вагнера та російську армію холодними та загрозливими" , – додав Воттс дослідникам, які досліджували екстремізм у відеоіграх.

У компанії Microsoft відмовилися реагувати на коментарі своїх керівників або відповідати на запитання щодо російських прикладів пропаганди. Там зазначили лише те, що контент, який порушує стандарти онлайн-спільноти для дискусій щодо відеоігор, вони переглядають.

Святкування Дня Росії на ігровій платформі Roblox. Скріншот: YouTube

Хоча деякі матеріали відображають погляди "простих росіян", інші приклади свідчать про можливу участь уряду РФ. Діяльність Кремля у відеоіграх показує, наскільки наполегливо уряд Путіна намагався досягти своїх політичних цілей, використовуючи західні соціальні медіа, попри дипломатичну та економічну ізоляцію РФ, наголошують у виданні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Microsoft оголосили, що призупиняють продаж нових продуктів і послуг у РФ. Утім, росіяни продовжують знаходити способи використовувати для пропаганди популярні відеоігри та такі сайти, як-от Discord і Steam.