Командувач Нацгвардії: Росіяни перейняли у нас тактику використання дронів

Командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко підтвердив, що на фронті триває запекла війна бойових дронів, повідомляє Українська правда.

Багато експертів сходяться на тому, що росіяни почали потужніше використовувати БПЛА. Водночас часто доводиться чути, що в українських Сил оборони постійна нестача дронів. Наше видання поцікавилось, чи це так, та чи є проблеми забезпеченості БПЛА у Нацгвардії.

"Вони ж у нас перейняли тактику використання дронів. Забезпеченість іде, ми постійно по своїх каналах, наприклад, через волонтерський рух забезпечуємося, і офіційно забезпечуємося постійно. Але ж ідуть і постійні втрати, РЕБ противника працює" , – сказав Півненко.

"Тобто якщо взятися до цифр, можуть бути такі дні, що ми втрачаємо до 20 дронів на день. Буває в гарні дні – один дрон, два, три. Інколи не встигають дрони дійти до місця. Наприклад, був у нас запас 40, це як приклад. За два дні він зник, а ми розраховували, що його вистачить на місяць.

Ми підключаємо канали, підтягуємо ще. Але інколи бувають такі моменти, що не завжди встигаєш підвезти, тому що район складний. Командні пункти розташовані дуже близько до передньої лінії. Там теж треба бути дуже акуратним, тому що, самі знаєте, і волонтери гинуть, і багато ситуацій. Ну, це війна" , – заявив він.

Крім цього Півненко зазначив, що росіяни постійно міняють тактику ведення бойових дій.

Незмінною лишається їхній принцип не шкодувати живої сили та стирання всього живого з лиця землі за допомогою різноманітної артилерії.

Командувач НГУ дав зрозуміти, що не схильний недооцінювати ворога. За словами Півненка, найпідготовленіші з тих, з ким доводилося стикатися – це "Вагнер", але зараз цих найманців немає на полі бою в Україні. Водночас офіцер запевнив, що Сили оборони будуть битися і звільняти українські території, незважаючи ні на що.